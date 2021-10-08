***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 17:21
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF Fon Kurulunun 2021/401 sayılı ve 07.10.2021 tarihli kararıyla, aşağıda yer alan şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapan Sn. İsmet DEMİR'in ayrılmasına, boşalan Genel Müdürlük (CEO) görevine Sn. Mahmut ÇELİK'in atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968897
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0881
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1206
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3959
En Düşük
10,2298
18:05506,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,74
|Açılış
|: 506,13
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9557
|8,9631
|% 0,99
|
|Euro
|10,3697
|10,3959
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,1656
|12,2266
|% 1,05
|
|Frank
|9,6277
|9,6857
|% 1,23
|
|Riyal
|2,3826
|2,3945
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,89
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM