***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulunun 2021/401 sayılı ve 07.10.2021 tarihli kararıyla, aşağıda yer alan şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapan Sn. İsmet DEMİR'in ayrılmasına, boşalan Genel Müdürlük (CEO) görevine Sn. Mahmut ÇELİK'in atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968897BIST