***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne gelen sorular üzerine, Şirketimizin aramalar bölümü faaliyetleri ve yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak ilgili açıklamayı KAP'ta 09.07.2021 tarihinde yapmıştı.Şirketimize ait mevcut ruhsatlardaki, potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Buna göre 01.01.2020 ve 30.09.2020 tarihleri arasında 55.404 metre olan sondaj miktarı 01.01.2021 ve 30.09.2021 tarihileri arasında 239.898 metre karotlu sondaj olarak gerçekleşmiştir. Yapılan sondaj miktarında 2021 yılında geçen seneki döneme göre yüzde 332 oranında artış olmuştur.Şirketimiz yerüstü karotlu 51 adet sondaj makinası ile arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tüm bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapılmıştır.Şirketimizin 2021 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971567BIST