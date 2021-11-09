***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 18:08
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 18.08.2021 tarihinde KAP' ta Yönetim Kurulumuzun, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ülkemizin eğitim sistemine destek vermek amacı ile ihtiyaç duyulan çeşitli şehirlerde okul ve eklentilerinin yapılması için (7 adet ilköğretim ve ortaöğretim okulu) bağış yapılması kararı aldığını ve bu okullar için yapılan harcamalar ile birlikte diğer bağış ve yardımların toplam tutarının 94.774.514,98 TL olduğunu duyurmuştu.
09.11.2021 tarihi itibariyle bahsi geçen 7 adet okul için yapılan harcamalar (120.829.617,37 TL) ile birlikte faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin, köy yollarının ve güvenlik güçlerimizin altyapı ihtiyaçlarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, amacıyla yapılan bağışlar dahil toplam bağış ve yardım tutarı 134.132.210,83 TL'dir.
Son açıklanan 30.09.2021 tarihli bilançomuzdaki aktif tutarımız 10.490.851.000 TL olup yapılan bağış tutarları aktif varlıkların %1,27'sidir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976326
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
18:059,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0890
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
18:0511,2903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0035
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
18:05584,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 10,82
|Açılış
|: 584,04
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|93,00
|27.261.927
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.528.481
|% 9,97
|
|OYLUM
|8,05
|7.141.600
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.864.328
|% 9,96
|
|DOAS
|37,76
|181.182.453
|% 9,96
|
|RALYH
|7,97
|77.518.798
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,00
|9.704.159
|% -9,09
|
|SNPAM
|9,39
|355.382
|% -8,92
|
|KLMSN
|10,15
|34.124.913
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|52.098.200
|% -6,96
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 3,01
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8175
|9,8212
|% 0,91
|
|Euro
|11,2813
|11,2903
|% -0,03
|
|Sterlin
|13,1400
|13,2059
|% -0,10
|
|Frank
|2,6099
|2,6230
|% 0,95
|
|Riyal
|583,1210
|583,1880
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|16,31
|
|Altın Gr.
|582
|583
|9,37
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,77
|7,78
|0,17
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-1,86
|