***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 18.08.2021 tarihinde KAP' ta Yönetim Kurulumuzun, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ülkemizin eğitim sistemine destek vermek amacı ile ihtiyaç duyulan çeşitli şehirlerde okul ve eklentilerinin yapılması için (7 adet ilköğretim ve ortaöğretim okulu) bağış yapılması kararı aldığını ve bu okullar için yapılan harcamalar ile birlikte diğer bağış ve yardımların toplam tutarının 94.774.514,98 TL olduğunu duyurmuştu.09.11.2021 tarihi itibariyle bahsi geçen 7 adet okul için yapılan harcamalar (120.829.617,37 TL) ile birlikte faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin, köy yollarının ve güvenlik güçlerimizin altyapı ihtiyaçlarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, amacıyla yapılan bağışlar dahil toplam bağış ve yardım tutarı 134.132.210,83 TL'dir.Son açıklanan 30.09.2021 tarihli bilançomuzdaki aktif tutarımız 10.490.851.000 TL olup yapılan bağış tutarları aktif varlıkların %1,27'sidir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976326BIST