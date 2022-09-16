***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 18:11
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun istisnalar ile ilgili 5. maddesi uyarınca "Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ve değer artış kazançları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç)" Kurumlar vergisi istisnası da dikkate alınarak, mevcut Mevduat, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili yatırımlarımız da kullanılarak 9.000.000.000.-TL ye kadar Kurumlar Vergisi Kanunu'nda belirtilen şartlara haiz kısa vadeli (TL para birimde mevduat, Repo, Bono, vb. Yatırım araçları içeren), Yatırım Fonu Katılma belgelerine yatırım yapma konusunda Yönetim Kurulu'muzca Genel Müdürlüğümüze yetki verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063660
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2277
18:0518,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05983,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,21
|Açılış
|: 983,16
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2517
|18,2636
|% -0,01
|
|Euro
|18,2579
|18,3179
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7837
|20,8879
|% -0,51
|
|Frank
|18,8463
|18,9598
|% -0,41
|
|Riyal
|4,8436
|4,8679
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|10,50
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.661
|6.771
|59,00
|
|Yarım
|3.246
|3.305
|24,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,62
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,22
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO