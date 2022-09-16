***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumlar Vergisi Kanunu'nun istisnalar ile ilgili 5. maddesi uyarınca "Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ve değer artış kazançları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç)" Kurumlar vergisi istisnası da dikkate alınarak, mevcut Mevduat, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili yatırımlarımız da kullanılarak 9.000.000.000.-TL ye kadar Kurumlar Vergisi Kanunu'nda belirtilen şartlara haiz kısa vadeli (TL para birimde mevduat, Repo, Bono, vb. Yatırım araçları içeren), Yatırım Fonu Katılma belgelerine yatırım yapma konusunda Yönetim Kurulu'muzca Genel Müdürlüğümüze yetki verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063660BIST