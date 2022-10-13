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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2022 18:11
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021 - 13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin % 100 oranında iştiraki olan, İngiltere'de kurulu Koza Ltd'nin pay sahipliğine ve kontrolüne ilişkin olarak Şirketimiz Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ("Koza Altın") ile Koza Ltd. ve Akın İpek ("Davacılar") arasında görülen davada, Davacılar'ın, Koza Altın'ın yönetimine atanan kayyımların Koza Altın'ı İngiltere'de temsile yetkili olmadığı yönündeki iddiası ilk derece mahkemesince reddedilmiş ve ilk derece mahkemesinin bu kararı Davacılarca temyiz edilmişti.    Konuya ilişkin olarak 05.08.2021 ve 13.09.2021 tarihlerinde KAP'da açıklama yapılmıştır. Bu konuya ilişkin, 28-29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen temyiz yargılaması sonucunda İngiliz temyiz mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını haklı bulmuş ve 7 Ekim 2022 tarihinde aleniyet kazanan temyiz mahkemesi kararıyla Davacılar'ın temyiz başvurusunu reddetmiş, Davacılar'ın iddialarının aksine, kayyımların yetkisinin Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da incelendiği ve bu kararlar ile Türk Mahkemelerinin konuya ilişkin kararlarının tarafsız veya bağımsız olmadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna varmış, ayrıca  150.000.- GBP'nin davacılardan alınarak Şirketimize ödenmesine karar vermiştir. Başka bir deyişle Koza Altın kayyımlarının yetkisi bir kez daha İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edilmiştir.   Verilen bu yargı kararları Şirketimizin lehine olup, dava ve başvurular ile ilgili  önemli gelişmeler oldukça Kamu Oyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071745


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