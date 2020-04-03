***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.04.2020 12:28
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
İSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834548
BIST
15:2389.728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 217,09
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
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89.930
En Düşük
89.043
15:236,7045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0900
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7247
En Düşük
6,6075
15:237,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2712
En Düşük
7,1664
15:23348,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,65
|Açılış
|: 348,07
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.175.493
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|658.337
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.802.041
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|194.129
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.210.771
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.473.531
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|DAGI
|2,12
|11.360.835
|% -7,42
|
|DAGHL
|2,78
|6.151.420
|% -7,33
|
|PETKM
|3,42
|562.008.694
|% -1,16
|
|TUPRS
|85,85
|433.038.517
|% 3,87
|
|SASA
|8,27
|397.636.812
|% 7,96
|
|GARAN
|7,53
|377.969.445
|% -0,92
|
|ASELS
|23,40
|369.843.569
|% 1,12
|
|PETKM
|3,42
|562.008.694
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,04
|241.330.198
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,01
|116.794.007
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|146.768.730
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|210.287.908
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1965
|8,2376
|% 0,26
|
|Frank
|6,8241
|6,8652
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7751
|1,7840
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|6,12
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|34,18
|34,18
|4,24
|