***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2020 16:59
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞEREF SAFA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 09.04.2020 Bağımsız Üye Değil
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
İSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836953
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.834
En Düşük
93.629
18:056,6435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -0,1279
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
18:057,2780
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0921
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
18:05360,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,92
|Açılış
|: 360,02
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.493.672
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2570
|8,2984
|% -1,20
|
|Frank
|6,8521
|6,8934
|% -1,18
|
|Riyal
|1,7631
|1,7719
|% -1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,46
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
Seans Raporu
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17:59KFEIN
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 244, 549 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3142, 93 artarak (% 2.84 ) 113, 986
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17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
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17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de