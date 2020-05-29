***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.05.2020 17:46
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMET DEMİR CEO Yönetici
İSMET DEMİR GENEL MÜDÜR (Vekaleten) Yönetici
TAĞMAÇ ÇUHADAR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847745
BIST
17:43104.997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -362,52
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
17:436,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
17:437,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
17:43381,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,79
|Açılış
|: 381,22
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,33
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|10.160.082
|% 10,00
|
|FENER
|11,83
|203.315.134
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.566.576
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|30.146.169
|% 9,92
|
|TSGYO
|3,11
|21.341.850
|% 9,89
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.169.040
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|137.041
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|947.801
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.525.280.348
|% 1,16
|
|THYAO
|12,41
|881.400.001
|% -2,13
|
|GSRAY
|3,29
|721.870.607
|% 6,47
|
|TUKAS
|8,66
|688.793.751
|% -8,84
|
|YKBNK
|2,27
|618.272.507
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|618.272.507
|% 2,25
|
|GSRAY
|3,29
|721.870.607
|% 6,47
|
|TSKB
|1,09
|237.108.447
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,46
|296.342.635
|% 1,39
|
|GARAN
|7,87
|1.525.280.348
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4362
|8,4785
|% 0,80
|
|Frank
|7,0842
|7,1269
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8153
|1,8244
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|15,82
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.545
|2.572
|22,40
|
|Yarım
|1.242
|1.255
|14,70
|
|Çeyrek
|621
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,58
|35,58
|-0,45
|