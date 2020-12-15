***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2020 14:22
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi
BIST
16:391.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:397,8481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:399,5336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:39468,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,38
|Açılış
|: 468,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KARTN
|3.264,80
|464.931.255
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.873.131
|% -9,97
|
|MERKO
|10,08
|58.670.095
|% -9,68
|
|RTALB
|33,66
|140.143.903
|% -8,53
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|GARAN
|9,68
|1.734.583.579
|% 0,21
|
|ODAS
|4,06
|1.397.464.559
|% 1,25
|
|KRDMD
|5,46
|1.391.297.400
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,07
|1.204.866.770
|% 1,97
|
|TUPRS
|108,00
|1.017.778.245
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,07
|1.204.866.770
|% 1,97
|
|ODAS
|4,06
|1.397.464.559
|% 1,25
|
|KRDMD
|5,46
|1.391.297.400
|% 0,55
|
|YKBNK
|3,13
|783.559.887
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,92
|408.499.429
|% 3,23
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8449
|7,8481
|% -0,03
|
|Euro
|9,5283
|9,5336
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4746
|10,5271
|% 0,39
|
|Frank
|8,8112
|8,8643
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0863
|2,0968
|% -0,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|23,86
|
|Altın Gr.
|466
|467
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.134
|17,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|18,00
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|8,71
|
|Çeyrek
|745
|763
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,14
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,29
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:51ISGSY
Yüzde 5.55 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 436 adet işlem
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16:50XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 24, 374.00 milyon TL de
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16:50FLAP
Yüzde 4.95 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 394, 298 adet işlem
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16:49BRYAT
Yüzde 6.14 oranında artışla 345.50 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 922 adet işlem
-
16:48PEKGY
Yüzde 5.06 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 587, 587 adet işlem