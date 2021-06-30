***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2021 08:54
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMET DEMİR CEO Yönetici
İSMET DEMİR GENEL MÜDÜR (Vekaleten) Yönetici
EMRE HÜSEYİN ŞAHİNALP GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - İDARİ İŞLER Yönetici
HİKMET YAVUZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - TEKNİK Yönetici
ADİL AYGAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - İŞLETMELER Yönetici
AZİZ MAHMUT KARAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Yönetici
RAMAZAN KARADEMİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ İŞLER Bankacı
TAĞMAÇ ÇUHADAR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944962
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,6984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6689
18:0510,3227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2879
18:05496,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,59
|Açılış
|: 496,95
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
497,34
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|6,14
|1.873.866
|% 2,49
|
|SOKM
|11,74
|82.796.249
|% 1,55
|
|TTKOM
|6,64
|164.385.239
|% 0,05
|
|YKSLN
|4,94
|3.851.024
|% 0,00
|
|OZRDN
|10,36
|23.333.239
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,37
|1.328.037
|% 0,00
|
|CASA
|142,80
|471.461
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,15
|8.995.247
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,10
|474.876.551
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,76
|10.208.257
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% 0,00
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6967
|8,6984
|% -0,01
|
|Euro
|10,3117
|10,3227
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9711
|12,0311
|% -0,22
|
|Frank
|9,3492
|9,4055
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,72
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,21
|