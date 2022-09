***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDeniz ÖZLÜK Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi 13.09.2022 0312 587 11 00 yatirimciiliskileri@kozagold.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200798,700950Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 12.02.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZARYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT ÇELİK GENEL MÜDÜR(CEO) Yönetici - -RAMAZAN KARADEMİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ İŞLER BankacıHALDUN MEHMET REYHANOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -TEKNİK YöneticiGÜRKAN GÜNDEMİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - TİCARİ YöneticiMURAT ÖZDEMİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - YATIRIMLAR YöneticiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKOZA LTD. Madencilik 218.753.000,00 218.324.582,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKKONAKLI METAL MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. Madencilik 22.740.279,00 274.488,50 TRY 1,21 İŞTİRAKKOZA İPEK TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİC.A.Ş. TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA 350.000,00 154.000,00 TRY 44,00 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063518BIST