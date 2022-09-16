***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2022 11:10
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz ÖZLÜK Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi 13.09.2022 0312 587 11 00 yatirimciiliskileri@kozagold.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200798,700950
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 12.02.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZAR
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT ÇELİK GENEL MÜDÜR(CEO) Yönetici - -
RAMAZAN KARADEMİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ İŞLER Bankacı
HALDUN MEHMET REYHANOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -TEKNİK Yönetici
GÜRKAN GÜNDEMİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - TİCARİ Yönetici
MURAT ÖZDEMİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - YATIRIMLAR Yönetici
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KOZA LTD. Madencilik 218.753.000,00 218.324.582,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
KONAKLI METAL MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. Madencilik 22.740.279,00 274.488,50 TRY 1,21 İŞTİRAK
KOZA İPEK TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİC.A.Ş. TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA 350.000,00 154.000,00 TRY 44,00 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063518
BIST