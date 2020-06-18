***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.06.2020 15:39
***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851804
BIST
15:28112.144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.203,58
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
15:286,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
15:287,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
15:28379,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 379,59
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.064.077
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|169.535.825
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.238.639.361
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.812.431
|% 9,95
|
|KRDMB
|2,99
|136.499.698
|% 9,93
|
|RTALB
|36,08
|144.214.257
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|57.545.981
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,40
|5.053.098
|% -8,40
|
|KRDMD
|3,00
|1.845.047.444
|% 7,53
|
|TCELL
|16,23
|1.238.639.361
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,37
|792.497.839
|% 3,48
|
|TTKOM
|7,96
|641.573.326
|% 3,51
|
|GARAN
|8,13
|557.454.443
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,00
|1.845.047.444
|% 7,53
|
|EKGYO
|1,89
|446.958.557
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,55
|346.963.455
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,33
|274.774.176
|% -1,48
|
|KARSN
|2,40
|344.266.319
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5268
|8,5696
|% -0,47
|
|Frank
|7,1866
|7,2299
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,53
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.483
|-3,80
|
|Tam
|2.534
|2.547
|-3,90
|
|Yarım
|1.235
|1.245
|-1,90
|
|Çeyrek
|619
|623
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:39GARFA
Yüzde 5.23 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 579, 821 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1661, 5 artarak (% 1.30 ) 129, 283
-
15:38XU100
Endeks 112, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 14, 954.00 milyon TL de
-
15:38KRDMD
Yüzde 7.89 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 129, 661 adet işlem
-
15:37MTRYO
Yüzde 8.66 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 953, 606 adet işlem