***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621Transferler1.197.805 -1.197.805Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)307.544 307.544 307.544Dönem Karı (Zararı)12 307.544 307.544 307.544Dönem Sonu Bakiyeler12 4.250.000 74 80.456 1.759.091 307.544 6.397.165 6.397.165Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 4.250.000 74 80.456 1.759.091 -1.063.997 5.025.624 5.025.624Transferler12 1.063.997 -1.063.997Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)149.472 149.472 149.472Dönem Karı (Zararı)12 149.472 149.472 149.472Dönem Sonu Bakiyeler12 4.250.000 74 80.456 2.823.088 -1.978.522 5.175.096 5.175.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.779 -30.476Dönem Karı (Zararı)149.472 307.544Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-261.489 0Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 5.210Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 5.210Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 5.683Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 5.683Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-324.062Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -324.062Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler51.680İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler246.150 -338.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 -12.537.700 -344.063İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -12.537.700 -344.063Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -11.020 -10.286Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 22.777 8.626Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 17.367 -4.934Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 12.757.922 204.300İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 12.757.922 204.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.196 -191.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -3.196 -3.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-188.255Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları134.133 -30.476Vergi İadeleri (Ödemeleri)-130.354YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.779 -30.476NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.779 -30.476DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.253 33.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.032 3.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.032 8.253Diğer Alacaklar3 13.330.367 468.605İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 13.330.367 468.605Peşin Ödenmiş Giderler7 11.020Diğer Dönen Varlıklar11 3.196ARA TOPLAM13.356.615 476.858TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.356.615 476.858DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar17 7.089.661 7.094.871Ertelenmiş Vergi Varlığı8.323TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.089.661 7.103.194TOPLAM VARLIKLAR20.446.276 7.580.052KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar83.410 60.633İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 83.410 60.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 126.328 108.961Diğer Borçlar3,6 14.974.568 2.216.646İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 14.298.872 1.677.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 675.696 539.033Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü130.354ARA TOPLAM15.184.306 2.516.594TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.184.306 2.516.594UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar43.517 37.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 43.517 37.834Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 43.357TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.874 37.834TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.271.180 2.554.428ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.175.096 5.025.624Ödenmiş Sermaye6 4.250.000 4.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6 74 74Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6 80.456 80.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6 695.094 1.759.091Net Dönem Karı veya Zararı6 149.472 -1.063.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.175.096 5.025.624TOPLAM KAYNAKLAR20.446.276 7.580.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri13 -114.336 -74.541Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.364ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-117.700 -74.541Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 324.062 499.063Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar17 -5.210FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)201.152 424.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)201.152 424.522Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-51.680 -116.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -51.680 -116.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)149.472 307.544DÖNEM KARI (ZARARI)149.472 307.544Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları149.472 307.544Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,03520000 0,07240000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)149.472 307.544Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları149.472 307.544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846673BIST