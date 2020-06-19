***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019 yılı Olağan genel kurulu 27.07.2020 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.06.2020Genel Kurul Tarihi 27.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 PK:34384 Okmeydanı - Şişli - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,7 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,8 - Şirketin 2020 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için, bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,12 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KAPİTAL 2019 GK GÜNDEM ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 2 KPHOL 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 27.07.2020 Pazartesi günü Saat 14:00'de Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 PK:34384 Okmeydanı - Şişli - İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 2019 faaliyet yılına ait Genel Kurul'a sunulacak Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına/Dağıtılmamasına ilişkin teklifi ve iş bu gündem maddeleri, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.kapitalyatirim.net Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun E-Yönet ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde paydaşlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'