***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 4.250.000 (Dörtmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 17.000.000 T(Onyedimilyon) Türk Lirası arttırılarak 21.250.000 (Yirmibirmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.İzahnamenin 1-15. Sayfalarını içeren bölümü ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858322BIST