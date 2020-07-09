***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
09.07.2020 17:45
***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 4.250.000 (Dörtmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 17.000.000 T(Onyedimilyon) Türk Lirası arttırılarak 21.250.000 (Yirmibirmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.
İzahnamenin 42-53. Sayfalarını içeren bölümü ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858377
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,61
|Açılış
|: 397,30
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6372
|8,6805
|% 0,17
|
|Frank
|7,2733
|7,3171
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-8,66
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.603
|-2,80
|
|Tam
|2.656
|2.670
|-2,90
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-1,40
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,68
|
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