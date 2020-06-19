KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.431.550
|% 9,94
|DAGI
|5,76
|39.360.434
|% 9,92
|HALKB
|6,11
|1.174.163.340
|% 9,89
|HALKS
|4,37
|352.514
|% 9,80
|PRKAB
|4,49
|118.746.962
|% 9,78
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4389
|8,4813
|% -0,62
|Frank
|7,1673
|7,2104
|% -0,16
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|16,14
|Altın Gr.
|383
|383
|2,89
|Cumhuriyet
|2.489
|2.503
|16,70
|Tam
|2.554
|2.566
|15,10
|Yarım
|1.244
|1.255
|8,30
|Çeyrek
|624
|628
|4,10
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|0,32
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|1,07
Seans Raporu
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EKGYO, TTKOM
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, TCELL
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1147, 71 artarak (% 1.10 ) 105, 735
- 17:59 Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, UZERB, ARTI, DENGE, EGCEY, EGCYH, EGCYO
- 17:59 GRNYO, PRKAB, HALKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında