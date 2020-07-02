***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.07.2020 tarihinde açıklamış olduğu bedelli sermaye artırımı ile ilgili olarak, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor, açıklama ekinde sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854220BIST