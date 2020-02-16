***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. İnşaat 2500000 1250000 TRY 50 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819333BIST