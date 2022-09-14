***KPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.09.2022 10:03
***KPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [KPK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 22/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
KPK
İş Portföy Durusu Serbest Özel Fon
İş Portföy Durusu Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bil
10:413.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -25,39
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.331
10:4118,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
10:4118,2537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
10:41997,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,15
|Açılış
|: 997,93
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler10:41
|PAGYO
|23,12
|8.115.026
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|12.228.768
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|2.848.400
|% 9,96
|
|INVEO
|23,38
|51.904.718
|% 7,25
|
|HURGZ
|2,87
|22.854.696
|% 7,09
|
|HKTM
|38,20
|26.214.566
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|HALKB
|12,28
|1.136.268.433
|% -9,84
|
|TSKB
|6,09
|22.546.070
|% -9,10
|
|ZRGYO
|4,37
|27.372.204
|% -8,96
|
|HALKB
|12,28
|1.136.268.433
|% -9,84
|
|THYAO
|72,55
|1.001.268.998
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,41
|888.240.278
|% -7,88
|
|KRDMD
|13,81
|811.618.749
|% -4,43
|
|ASELS
|30,42
|671.146.355
|% 1,40
|
|EKGYO
|4,46
|652.985.410
|% -7,47
|
|HALKB
|12,28
|1.136.268.433
|% -9,84
|
|ISCTR
|10,41
|888.240.278
|% -7,88
|
|YKBNK
|8,02
|640.065.516
|% -8,13
|
|CEMAS
|1,46
|103.318.559
|% -0,68
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2523
|18,2604
|% 0,06
|
|Euro
|18,2365
|18,2537
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9422
|21,0472
|% 0,15
|
|Frank
|18,9032
|19,0171
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,01
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,67
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.750
|6.819
|3,00
|
|Yarım
|3.289
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,02
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|-1,08
|