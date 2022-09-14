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***KPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

14.09.2022 10:03
***KPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***KPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [KPK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         İş Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 22/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
                                                                      
               
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    KPK
    İş Portföy Durusu Serbest Özel Fon
    İş Portföy Durusu Serbest (Döviz) Özel  Fon





http://www.kap.org.tr/tr/Bil
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Altın Gr. 999 999 -0,19  
Cumhuriyet 6.722 6.824 -48,00  
Tam 6.750 6.819 3,00  
Yarım 3.289 3.334 2,00  
Çeyrek 1.650 1.666 0,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,02  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,02  
B. Petrol 92,09 92,09 -1,08  
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