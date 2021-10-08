KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2021 15:35
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Murat Alsan Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 11.996
ORHAN AKOVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 5.5
RUŞEN FİKRET SELAMET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968713
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0696
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0900
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3771
En Düşük
10,2298
18:05505,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,23
|Açılış
|: 505,90
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9412
|8,9446
|% 0,78
|
|Euro
|10,3519
|10,3653
|% 0,88
|
|Sterlin
|12,1738
|12,2349
|% 1,11
|
|Frank
|9,6145
|9,6724
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3782
|2,3901
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,96
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,76
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM