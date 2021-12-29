KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2021 16:18
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Murat Alsan
Ruşen Fikret Selamet
Erdal Tıkmak
Hatice Nesrin Tuncer
Gökhan Atılgan
Orhan Akova
İsmail Önder Ünal
Hakkı Özgür Sıvacı
Funda Aslanoğlu
Serkan Ercin
Şirin Soysal
Hakan Ölekli
Alper Güvenç
Çiğdem Atılgan
Işıl Keser
Ayşe Özlem Karahan
Mustafa Şafak Erdur
Aysel Tunç
Ali Tuğrul Uzun
Gökçe Adıgüzel
Ayşe Merih Koçum
Engin Ölmez
Erman Durmaz
Muharrem Karataş
Ahmet Hamdi Cura
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986900
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 44,98
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6727
En Düşük
12,5412
18:0514,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0130
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4112
En Düşük
14,2412
18:05734,37
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 47,92
|Açılış
|: 734,25
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
735,91
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6496
|12,6515
|% -0,06
|
|Euro
|14,3067
|14,4177
|% 0,21
|
|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
|
|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
|
|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,29
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,23
|79,23
|-0,01
|