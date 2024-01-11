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KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.01.2024 16:59
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Murat Alsan 6494 TRY 12988
Ruşen Fikret Selamet 4500 TRY 9
Erdal Tıkmak 4500 TRY 9
Hatice Nesrin Tuncer 4500 TRY 9
Gökhan Atılgan 4500 TRY 9
Orhan Akova 3250 TRY 6,5
İsmail Önder Ünal 3250 TRY 6,5
Hakkı Özgür Sıvacı 3250 TRY 6,5
Funda Aslanoğlu 2750 TRY 5,5
Şirin Soysal 3250 TRY 6,5
Hakan Ölekli 3250 TRY 6,5
Alper Güvenç 3250 TRY 6,5
Mustafa Şafak Erdur 500 TRY 1
Aysel Tunç 500 TRY 1
Ali Tuğrul Uzun 500 TRY 1
Gökçe Adıgüzel 500 TRY 1
Nilgün Çallıalp 1 TRY 0,002
Erman Durmaz 250 TRY 0,005
Ahmet Hamdi Cura 250 TRY 0,005
Engin Ölmez 250 TRY 0,005
Aslı Işık 1 TRY 0,002
Ebru Koçak 1 TRY 0,002
Gönenç Sönmez 1 TRY 0,002
Işıl Keser 500 TRY 1
Pelin Ataseven 1 TRY 0,002
Ramazan Yurtvermez 1 TRY 0,002
TOPLAM 100 TRY 50000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238514


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 770,00 171.769.699 % 10,00  
MRSHL 1.870,00 229.808.487 % 10,00  
IDEAS 144,80 67.137.024 % 9,95  
CATES 50,70 621.633.215 % 9,93  
BAYRK 23,24 55.764.902 % 9,93  
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17:08 Alış Satış %  
Dolar 29,9951 29,9989 % 0,13  
Euro 32,9450 32,9664 % 0,24  
Sterlin 37,9833 38,1738 % -0,12  
Frank 34,8989 35,1092 % -0,42  
Riyal 7,9751 8,0151 % 0,15  
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17:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,81 22,84 % 0,66  
Platin 923,32 923,93 % 0,66  
Paladyum 996,67 1.002,54 % 0,66  
Brent Pet. 78,15 78,15 % 0,66  
Altın Ons 2.026,88 2.027,28 % 0,66  
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