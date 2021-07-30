***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/07/2021Karar Sayısı30SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıKIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş'NİN KURUCU SIFATIYLA01 OCAK 30 HAZİRAN 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU FİNANSAL TALOLARI VE PORTFÖY RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI'dır.FİNANSAL TABLOLAR VE PORTFÖY RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUKarar No : 2021/ 30Karar Tarihi : 30.07.2021Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak 30.06.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarıyla portföy tabloları tarafımızca incelenmiştir.Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, SPK tarafından 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II.14.2)" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy tablolarının fon içtüzüğüne, ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.Fevzi ÖZTÜRKGenel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953589BIST