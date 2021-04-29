***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.994.258 0Net Dönem Karı (Zararı)7.726.507 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.720.765 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 41.016 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,11 -18.761.781 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.994.258 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 11.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.742 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.742 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 5.742 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 5.742 0Finansal Varlıklar7 18.730.057 0Diğer Varlıklar11 31.724 0TOPLAM VARLIKLAR18.767.523 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 41.016 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.016 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 18.726.507 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.726.507 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11.000.000 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 18.726.507 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 16.438 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 8.100.000 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.116.438 0Yönetim Ücretleri10 -139.333