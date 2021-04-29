***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:56
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.994.258 0
Net Dönem Karı (Zararı)
7.726.507 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.720.765 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 41.016 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,11 -18.761.781 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.994.258 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 11.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.742 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.742 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 5.742 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 5.742 0
Finansal Varlıklar
7 18.730.057 0
Diğer Varlıklar
11 31.724 0
TOPLAM VARLIKLAR
18.767.523 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 41.016 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.016 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 18.726.507 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.726.507 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.000.000 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 18.726.507 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 16.438 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 8.100.000 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.116.438 0
Yönetim Ücretleri
10 -139.333