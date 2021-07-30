***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 14:59
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.226 -10.975.843
Net Dönem Karı (Zararı)
-260.616 -143.417
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -7.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
271.842 -10.824.853
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
22 130.057 -10.804.988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 150.453 1.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 -8.668 -21.385
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.226 -10.975.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 11.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 0 11.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.226 24.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.226 24.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 5.742 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 16.968 24.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 16.968 5.742
Finansal Varlıklar
7-22 18.600.000 18.730.057
Diğer Varlıklar
11 40.392 31.724
TOPLAM VARLIKLAR
18.657.360 18.767.523
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 191.469 41.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
191.469 41.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 18.465.891 18.726.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.726.507 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 -260.616 -143.417
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 11.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.465.891 10.856.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 3.602 83
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 0 7.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.602 7.656
Yönetim Ücretleri
10 -180.058 -29.037
Saklama Ücretleri
10 -9.951 -900
Danışmanlık Ücretleri
10 -63.904 -118.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -10.305 -2.328
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-264.218 -151.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-260.616 -143.417
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-260.616 -143.417
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.616 -143.417
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953130
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