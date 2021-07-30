Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 14:59



***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.226 -10.975.843
Net Dönem Karı (Zararı)
-260.616 -143.417
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -7.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
271.842 -10.824.853
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
22 130.057 -10.804.988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 150.453 1.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 -8.668 -21.385
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.226 -10.975.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 11.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 0 11.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.226 24.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.226 24.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 5.742 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 16.968 24.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 16.968 5.742
Finansal Varlıklar
7-22 18.600.000 18.730.057
Diğer Varlıklar
11 40.392 31.724
TOPLAM VARLIKLAR
18.657.360 18.767.523
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 191.469 41.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
191.469 41.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 18.465.891 18.726.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.726.507 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 -260.616 -143.417
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 11.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.465.891 10.856.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 3.602 83
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 0 7.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.602 7.656
Yönetim Ücretleri
10 -180.058 -29.037
Saklama Ücretleri
10 -9.951 -900
Danışmanlık Ücretleri
10 -63.904 -118.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -10.305 -2.328
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-264.218 -151.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-260.616 -143.417
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-260.616 -143.417
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.616 -143.417



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953130


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:431.390
Değişim :  -0,08% |  -1,15
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler17:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 14,08 3.108.961 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.810.499 % 9,99  
SELVA 8,17 15.564.830 % 9,96  
TSGYO 2,79 30.371.928 % 9,84  
ADESE 1,24 9.690.134 % 9,73  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Dolar 8,4182 8,4211 % -0,41  
Euro 9,9898 9,9974 % -0,71  
Sterlin 11,7095 11,7682 % -0,55  
Frank 9,2667 9,3225 % -0,32  
Riyal 2,2432 2,2545 % -0,23  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -5,32  
Altın Gr. 495 495 -2,50  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,50 25,53 0,00  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,02  
B. Petrol 75,01 75,01 -0,09  
Seans Raporu 17:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru