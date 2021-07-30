***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.226 -10.975.843Net Dönem Karı (Zararı)-260.616 -143.417NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.573Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -7.573İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER271.842 -10.824.853Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler22 130.057 -10.804.988Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 150.453 1.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11 -8.668 -21.385FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.226 -10.975.843FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 11.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 0 11.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.226 24.157NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.226 24.157DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 5.742 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 16.968 24.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 16.968 5.742Finansal Varlıklar7-22 18.600.000 18.730.057Diğer Varlıklar11 40.392 31.724TOPLAM VARLIKLAR18.657.360 18.767.523YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 191.469 41.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)191.469 41.016TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 18.465.891 18.726.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.726.507 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 -260.616 -143.417Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 11.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.465.891 10.856.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 3.602 83Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 0 7.573Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.602 7.656Yönetim Ücretleri10 -180.058 -29.037Saklama Ücretleri10 -9.951 -900Danışmanlık Ücretleri10 -63.904 -118.808Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -10.305 -2.328ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-264.218 -151.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-260.616 -143.417NET DÖNEM KARI (ZARARI)-260.616 -143.417DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-260.616 -143.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953130BIST