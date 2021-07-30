***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 14:59
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.670.895 0
Net Dönem Karı (Zararı)
95.851.330 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-96.020.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -96.020.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-77.502.125 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5-9 1.447.054 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9-7 -78.949.179 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-77.670.895 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.700.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 77.700.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.105 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.105 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 29.105 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 29.105 0
Finansal Varlıklar
7-21 1.266.779 0
Diğer Varlıklar
6 173.702.500 0
TOPLAM VARLIKLAR
174.998.384 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.447.054 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.447.054 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9-10 173.551.330 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
95.851.330 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
77.700.000 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 173.551.330 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.644 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 96.020.100 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.654.667 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
98.690.411 0
Yönetim Ücretleri
4-13 -1.078.813 0
Saklama Ücretleri
13 -29.909 0
MKK Ücretleri
13 -6.613
Denetim Ücretleri
0
Danışmanlık Ücretleri
13 -72.097 0
Kurul Ücretleri
13 -2.115
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -1.649.534 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.839.081 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.851.330 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
95.851.330 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
95.851.330 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953132
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