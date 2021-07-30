***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.670.895 0Net Dönem Karı (Zararı)95.851.330 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-96.020.100Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -96.020.100İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-77.502.125 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5-9 1.447.054 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9-7 -78.949.179 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-77.670.895 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.700.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 77.700.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.105 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.105 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 29.105 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 29.105 0Finansal Varlıklar7-21 1.266.779 0Diğer Varlıklar6 173.702.500 0TOPLAM VARLIKLAR174.998.384 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.447.054 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.447.054 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9-10 173.551.330 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)95.851.330 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)77.700.000 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 173.551.330 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 15.644 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 96.020.100 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 2.654.667 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ98.690.411 0Yönetim Ücretleri4-13 -1.078.813 0Saklama Ücretleri13 -29.909 0MKK Ücretleri13 -6.613Denetim ÜcretleriDanışmanlık Ücretleri13 -72.097 0Kurul Ücretleri13 -2.115Komisyon ve Diğer İşlem ÜcretleriEsas Faaliyetlerden Diğer Giderler13-14 -1.649.534 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.839.081 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)95.851.330 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)95.851.330 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)95.851.330 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953132BIST