***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-712.630 -10.994.258Net Dönem Karı (Zararı)6.959.786 7.726.507NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.579.996 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -7.579.996 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-92.420 -18.720.765Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 23.560 41.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11, 22 -115.980 -18.761.781FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-712.630 -10.994.258FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI736.166 11.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 736.166 11.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.536 5.742NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.536 5.742DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 5.742 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 29.278 5.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 29.278 5.742Finansal Varlıklar7 26.390.514 18.730.057Diğer Varlıklar11 67.243 31.724TOPLAM VARLIKLAR26.487.035 18.767.523YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 64.576 41.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)64.576 41.016TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 26.422.459 18.726.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.726.507Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 6.959.786 7.726.507Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 736.166 11.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.422.459 18.726.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 3.840 16.438Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 7.579.996 8.100.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ14 7.583.836 8.116.438Yönetim Ücretleri10 -368.657 -139.333Saklama Ücretleri10 -20.933 -7.384MKK Ücretleri10 -4.931 0Denetim Ücretleri10 0 -3.750Danışmanlık Ücretleri10 -207.963 -230.247Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -21.566 -9.217ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-624.050 -389.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.959.786 7.726.507NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.959.786 7.726.507DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.959.786 7.726.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026077BIST