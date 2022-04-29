***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 21:19
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-712.630 -10.994.258
Net Dönem Karı (Zararı)
6.959.786 7.726.507
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.579.996 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -7.579.996 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-92.420 -18.720.765
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 23.560 41.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11, 22 -115.980 -18.761.781
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-712.630 -10.994.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
736.166 11.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 736.166 11.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.536 5.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.536 5.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 5.742 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 29.278 5.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 29.278 5.742
Finansal Varlıklar
7 26.390.514 18.730.057
Diğer Varlıklar
11 67.243 31.724
TOPLAM VARLIKLAR
26.487.035 18.767.523
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 64.576 41.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.576 41.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 26.422.459 18.726.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.726.507
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 6.959.786 7.726.507
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 736.166 11.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.422.459 18.726.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 3.840 16.438
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 7.579.996 8.100.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 7.583.836 8.116.438
Yönetim Ücretleri
10 -368.657 -139.333
Saklama Ücretleri
10 -20.933 -7.384
MKK Ücretleri
10 -4.931 0
Denetim Ücretleri
10 0 -3.750
Danışmanlık Ücretleri
10 -207.963 -230.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -21.566 -9.217
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-624.050 -389.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.959.786 7.726.507
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.959.786 7.726.507
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.959.786 7.726.507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026077
BIST