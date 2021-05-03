***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
03.05.2021 15:16
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/04/2021
Açıklamalar
31.03.2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934118
BIST
17:311.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.400
17:318,2622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2445
17:319,9967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0261
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:31478,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,38
|Açılış
|: 478,14
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:31
|SAYAS
|32,78
|12.039.370
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.754.422
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.719.812
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.932.765
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.639.053
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.689.527
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.452.837
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,82
|1.020.339.831
|% 4,82
|
|KOZAL
|115,70
|746.019.901
|% 2,39
|
|GARAN
|7,28
|672.892.813
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|629.676.523
|% 1,34
|
|SISE
|7,72
|580.365.831
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,11
|260.223.958
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|198.163.108
|% 1,10
|
|GARAN
|7,28
|672.892.813
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|629.676.523
|% 1,34
|
|AKBNK
|4,94
|414.501.936
|% 1,23
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2501
|8,2622
|% -0,15
|
|Euro
|9,9775
|9,9967
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4722
|11,5298
|% 0,63
|
|Frank
|9,0482
|9,1027
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1973
|2,2083
|% -0,12
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|26,57
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,25
|
|B. Petrol
|67,47
|67,47
|0,71
|
Seans Raporu
17:31
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17:44KONTR
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