***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2022 17:43
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074712
BIST
17:323.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -45,16
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:3218,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:3218,6534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1170
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:32995,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 995,84
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:32
|FONET
|13,75
|138.778.926
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|88.997.219
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.175.096
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.758.774
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,70
|35.484.289
|% -5,73
|
|THYAO
|98,25
|8.024.725.801
|% -0,56
|
|AKBNK
|15,20
|3.245.867.156
|% -3,68
|
|PETKM
|13,41
|2.529.276.282
|% 0,30
|
|TUPRS
|372,20
|2.481.950.596
|% 1,17
|
|SISE
|33,16
|2.396.227.713
|% -2,47
|
|EKGYO
|4,47
|1.511.598.939
|% -2,19
|
|TSKB
|3,10
|1.013.359.472
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,20
|3.245.867.156
|% -3,68
|
|SKBNK
|2,10
|441.247.459
|% 0,96
|
|PETKM
|13,41
|2.529.276.282
|% 0,30
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6065
|% -0,01
|
|Euro
|18,6471
|18,6622
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,5577
|21,6658
|% -0,03
|
|Frank
|18,7581
|18,8711
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,09
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|-4,21
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.675
|6.738
|-30,00
|
|Yarım
|3.253
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|1,00
|