***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.500.000 1.500.000Dönem Karı (Zararı)-1.169.460 -1.169.460Sermaye Arttırımı3.500.000 3.500.000Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.281.416Dönem Karı (Zararı)-1.169.460Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.169.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-301.808Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 26.301Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.536Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 1.536Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -329.645İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler216.723Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 214.500Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.254.545Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -26.871YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.545.129Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.249Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.249Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları5 -3.507.880FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.982.030İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları5.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)155.485NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)155.485DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ155.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 155.485Finansal Yatırımlar3.507.880Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.507.880Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 3.507.880Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 26.871ARA TOPLAM3.690.236TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.690.236DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar28.015Tesis, Makine ve Cihazlar7 28.015Kullanım Hakkı Varlıkları8 51.201Ertelenmiş Vergi Varlığı14 329.645TOPLAM DURAN VARLIKLAR408.861TOPLAM VARLIKLAR4.099.097KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34.123İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 34.123Ticari Borçlar2.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.223Kısa Vadeli Karşılıklar214.500Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 214.500Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM250.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.711İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 17.711TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.711TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER268.557ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.830.540Ödenmiş Sermaye5.000.000Net Dönem Karı veya Zararı-1.169.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.830.540TOPLAM KAYNAKLAR4.099.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri11 -1.687.082Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.684.591Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.880FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.676.711Finansman Gelirleri13 179.142Finansman Giderleri13 -1.536SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.499.105Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri329.645Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 329.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.169.460DÖNEM KARI (ZARARI)-1.169.460Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.169.460Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.169.460Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.169.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833540BIST