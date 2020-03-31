***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2020 14:56
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 1.500.000
Dönem Karı (Zararı)
-1.169.460 -1.169.460
Sermaye Arttırımı
3.500.000 3.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.281.416
Dönem Karı (Zararı)
-1.169.460
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.169.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-301.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 26.301
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.536
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 1.536
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -329.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
216.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 214.500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.254.545
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -26.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.545.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.249
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -3.507.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.982.030
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
5.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.485
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.485
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 155.485
Finansal Yatırımlar
3.507.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.507.880
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 3.507.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 26.871
ARA TOPLAM
3.690.236
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.690.236
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
28.015
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 28.015
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 51.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 329.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
408.861
TOPLAM VARLIKLAR
4.099.097
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.123
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 34.123
Ticari Borçlar
2.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.223
Kısa Vadeli Karşılıklar
214.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 214.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
250.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 17.711
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
268.557
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.830.540
Ödenmiş Sermaye
5.000.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.169.460
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.830.540
TOPLAM KAYNAKLAR
4.099.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.687.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.684.591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.676.711
Finansman Gelirleri
13 179.142
Finansman Giderleri
13 -1.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.499.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
329.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 329.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.169.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.169.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.169.460
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.169.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.169.460
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833540
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