***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 3.830.540Transferler-1.169.460 1.169.460Dönem Karı (Zararı)-701.124 -70.124Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 -701.124 3.129.416 3.129.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-891.406 0Dönem Karı (Zararı)-701.124 0Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-701.124Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-106.039 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 11.072Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.472 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 19.472Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler665 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 665Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -137.248Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-84.243 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-180 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -115.822Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.128 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 11.128Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 18.622Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.009 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.009İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-891.406 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI945.205 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 945.205Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.984 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -8.984YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.815 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.815 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 155.485DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 200.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 200.300 155.485Finansal Yatırımlar2.562.675 3.507.880Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.562.675 3.507.880Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 2.562.675 3.507.880Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar180 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 180Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler8 115.822 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 115.822Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26.871 26.871Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM2.905.848 3.690.236TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.905.848 3.690.236DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar25.706 28.015Tesis, Makine ve Cihazlar9 25.706 28.015Kullanım Hakkı Varlıkları10 42.437 51.201Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı19 466.893 329.645Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR535.036 408.861TOPLAM VARLIKLAR3.440.884 4.099.097KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar35.044 34.123İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar35.044 34.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 35.044 34.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar13.351 2.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 13.351 2.223Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar2.009 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.009Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli Karşılıklar233.122 214.500Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 233.122 214.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM283.526 250.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER283.526 250.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.470 17.711İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.470 17.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 8.470 17.711Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar19.472 0Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 19.472Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.942 17.711TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER311.468 268.557ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.129.416 3.830.540Ödenmiş Sermaye5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerGeçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.169.460Net Dönem Karı veya Zararı-701.124 -1.169.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.129.416 3.830.540TOPLAM KAYNAKLAR3.440.884 4.099.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı418Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 418Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)418BRÜT KAR (ZARAR)418Genel Yönetim Giderleri17 -907.514Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.200ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-905.896Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 68.189FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-837.707Finansman Giderleri-665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-838.372Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri137.248Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 137.248SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-701.124DÖNEM KARI (ZARARI)-701.124Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-701.124Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-701.124Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-701.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847637BIST