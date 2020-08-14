***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 3.830.540Transferler-1.169.460 1.169.460Dönem Karı (Zararı)-1.305.223 -1.305.223Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 -1.305.223 2.525.317 2.525.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.603.389 0Dönem Karı (Zararı)-1.305.223 0Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.305.223Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-246.236 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 18.179Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.967 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 21.967Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.180 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.180Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -287.562Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.930 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-615 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -615Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -74.496Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.314 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.314Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 20.697Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.798 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.603.389 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.655.233 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 1.663.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.165 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -8.165Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.970 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -17.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.874 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.874 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 155.485DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 189.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 189.359 155.485Finansal Yatırımlar1.844.482 3.507.880Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.844.482 3.507.880Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 1.844.482 3.507.880Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar615 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 615Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler8 74.496 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 74.496Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26.871 26.871Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM2.135.823 3.690.236TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.135.823 3.690.236DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar35.628 28.015Tesis, Makine ve Cihazlar9 35.628 28.015Kullanım Hakkı Varlıkları10 33.574 51.201Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı19 617.207 329.645Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR686.409 408.861TOPLAM VARLIKLAR2.822.232 4.099.097KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar35.044 34.123İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar35.044 34.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 35.044 34.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar909 2.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 909 2.223Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar3.798 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.798Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli Karşılıklar235.197 214.500Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 235.197 214.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM274.948 250.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER274.948 250.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 17.711İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 17.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 17.711Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar21.967 0Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 21.967Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.967 17.711TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER296.915 268.557ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.525.317 3.830.540Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerGeçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.169.460Net Dönem Karı veya Zararı-1.305.223 -1.169.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.525.317 3.830.540TOPLAM KAYNAKLAR2.822.232 4.099.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı29.037 0 28.619Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 29.037 28.619Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.037 0 28.619BRÜT KAR (ZARAR)29.037 0 28.619Genel Yönetim Giderleri17 -1.739.641 -832.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.200 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.709.404 0 -803.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 117.799 49.610FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.591.605 0 -753.898Finansman Giderleri-1.180 -515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.592.785 0 -754.413Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri287.562 0 150.314Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 287.562 150.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.305.223 0 -604.099DÖNEM KARI (ZARARI)-1.305.223 0 -604.099Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.305.223 -604.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kayıp 20 -0,26100000 -0,12080000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.305.223 0 -604.099Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.305.223 -604.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869028BIST