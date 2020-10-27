***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 1.500.000 1.500.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-626.051 -626.051Dönem Karı (Zararı)-626.051 -626.051Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000 -626.051 -873.949 -873.949Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 3.830.540Transferler-1.169.460 1.169.460Dönem Karı (Zararı)-1.962.399 -1.962.399Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 -1.962.399 1.868.141 1.868.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.362.576 -516.036Dönem Karı (Zararı)-1.962.399 -626.051Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.962.399 -626.051Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-379.582 -168.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 31.077 6.925Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.593 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 39.593Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.584 819Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.584 819Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -451.836 -176.456Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.595 292.758Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.912 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -18.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -41.705Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.870 81.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.870 81.632Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 31.497 204.127Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.655 6.999İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.655 6.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.362.576 -502.005Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.031YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.412.792 -37.249Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 2.443.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.032 -37.249Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -31.032 -37.249Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.956 1.499.548Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-819Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-819Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -26.956 367Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.260 946.263NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.260 946.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 155.485 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 178.745 946.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 178.745 155.485Finansal Yatırımlar1.064.056 3.507.880Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.064.056 3.507.880Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 1.064.056 3.507.880Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar18.912 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 18.912Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler8 41.705 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 41.705Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26.871 26.871Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM1.330.289 3.690.236TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.330.289 3.690.236DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar54.558 28.015Tesis, Makine ve Cihazlar9 54.558 28.015Kullanım Hakkı Varlıkları10 24.614 51.201Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı18 781.481 329.645Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR860.653 408.861TOPLAM VARLIKLAR2.190.942 4.099.097KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26.463 34.123İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.463 34.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 26.463 34.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar8.093 2.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6.480İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3-6 1.613 2.223Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar2.655 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.655Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli Karşılıklar258.299 214.500Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 245.997 214.500Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 12.302Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM295.510 250.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER295.510 250.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 17.711İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 17.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 17.711Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar27.291 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 27.291Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.291 17.711TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER322.801 268.557ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.868.141 3.830.540Ödenmiş Sermaye5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerGeçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.169.460Net Dönem Karı veya Zararı-1.962.399 -1.169.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.868.141 3.830.540TOPLAM KAYNAKLAR2.190.942 4.099.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı84.415 0 55.378Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 84.415 55.378Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.415 0 55.378BRÜT KAR (ZARAR)15 84.415 0 55.378Genel Yönetim Giderleri16 -2.627.689 -895.386 -888.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.200 160Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.302 -12.302ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.554.376 -895.226 -844.972Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 141.725 23.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.412.651 -895.226 -821.046Finansman Gelirleri93.538Finansman Giderleri-1.584 -819 -404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.414.235 -802.507 -821.450Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri451.836 176.456 164.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 451.836 176.456 164.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.962.399 -626.051 -657.176DÖNEM KARI (ZARARI)-1.962.399 -626.051 -657.176Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.962.399 -626.051 -657.176Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.962.399 -626.051 -657.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.962.399 -626.051 -657.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884334BIST