***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2021 20:13
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.169.460 -1.169.460 -1.169.460
Sermaye Arttırımı
3.500.000 3.500.000 3.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540
Transferler
-1.169.460 1.169.460 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.377.447 -3.377.447 -3.377.447
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.905.538 -4.789.296
Dönem Karı (Zararı)
-3.377.447 -1.169.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-703.582 -301.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 43.998 26.301
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.632 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 57.632 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.870 1.536
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -807.082 -329.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.175.491 -3.291.157
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 175.272 -3.507.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -19.358 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 891.211 2.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 126.562 214.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.804 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.905.538 -4.762.425
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -26.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.033 -37.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -31.033 -37.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.964.059 4.982.030
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.000.000 5.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.000.000 5.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -35.941 -17.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.488 155.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.488 155.485
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 155.485 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.973 155.485
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 182.973 155.485
Finansal Yatırımlar
5 3.332.608 3.507.880
Ticari Alacaklar
19.358 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 19.358 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 26.871
ARA TOPLAM
3.534.939 3.690.236
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.534.939 3.690.236
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 50.596 28.015
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 15.655 51.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.136.727 329.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.202.978 408.861
TOPLAM VARLIKLAR
4.737.917 4.099.097
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 17.764 34.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.764 34.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 17.764 34.123
Ticari Borçlar
893.434 2.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 828.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3 6 65.101 2.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 314.190 214.500
Diğer Borçlar
1.804 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.804 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 22.767 0
ARA TOPLAM
1.249.959 250.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.249.959 250.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 17.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 17.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 17.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.865 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 34.865 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.865 17.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.284.824 268.557
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.453.093 3.830.540
Ödenmiş Sermaye
14 8.000.000 5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.169.460 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.377.447 -1.169.460
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.453.093 3.830.540
TOPLAM KAYNAKLAR
4.737.917 4.099.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 139.333 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
139.333 0
BRÜT KAR (ZARAR)
139.333 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.534.962 -1.687.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.200 2.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.394.429 -1.684.591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 211.770 187.022
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.182.659 -1.497.569
Finansman Giderleri
19 -1.870 -1.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.184.529 -1.499.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
807.082 329.645
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 807.082 329.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.377.447 -1.169.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.377.447 -1.169.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.377.447 -1.169.460
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.377.447 -1.169.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.377.447 -1.169.460
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921999
BIST