***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.500.000 1.500.000 1.500.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.169.460 -1.169.460 -1.169.460Sermaye Arttırımı3.500.000 3.500.000 3.500.000Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540Transferler-1.169.460 1.169.460 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.377.447 -3.377.447 -3.377.447Sermaye Arttırımı3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.905.538 -4.789.296Dönem Karı (Zararı)-3.377.447 -1.169.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-703.582 -301.808Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 43.998 26.301Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler57.632 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 57.632 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.870 1.536Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -807.082 -329.645İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.175.491 -3.291.157Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 175.272 -3.507.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -19.358 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 891.211 2.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 126.562 214.500Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.804 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.905.538 -4.762.425Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -26.871YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.033 -37.249Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 10 -31.033 -37.249FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.964.059 4.982.030Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.000.000 5.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.000.000 5.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -35.941 -17.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.488 155.485NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.488 155.485DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 155.485 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 182.973 155.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 182.973 155.485Finansal Yatırımlar5 3.332.608 3.507.880Ticari Alacaklar19.358 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 19.358 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 26.871ARA TOPLAM3.534.939 3.690.236TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.534.939 3.690.236DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 50.596 28.015Kullanım Hakkı Varlıkları10 15.655 51.201Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.136.727 329.645TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.202.978 408.861TOPLAM VARLIKLAR4.737.917 4.099.097KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 17.764 34.123İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.764 34.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 17.764 34.123Ticari Borçlar893.434 2.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 828.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3 6 65.101 2.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 314.190 214.500Diğer Borçlar1.804 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.804 0Kısa Vadeli Karşılıklar12 22.767 0ARA TOPLAM1.249.959 250.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.249.959 250.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 0 17.711İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 17.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 17.711Uzun Vadeli Karşılıklar34.865 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 34.865 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.865 17.711TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.284.824 268.557ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.453.093 3.830.540Ödenmiş Sermaye14 8.000.000 5.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.169.460 0Net Dönem Karı veya Zararı-3.377.447 -1.169.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.453.093 3.830.540TOPLAM KAYNAKLAR4.737.917 4.099.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 139.333 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)139.333 0BRÜT KAR (ZARAR)139.333 0Genel Yönetim Giderleri16 -4.534.962 -1.687.082Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.200 2.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.394.429 -1.684.591Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 211.770 187.022FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.182.659 -1.497.569Finansman Giderleri19 -1.870 -1.536SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.184.529 -1.499.105Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri807.082 329.645Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 807.082 329.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.377.447 -1.169.460DÖNEM KARI (ZARARI)-3.377.447 -1.169.460Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.377.447 -1.169.460Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.377.447 -1.169.460Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.377.447 -1.169.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921999BIST