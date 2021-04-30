***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 20:00
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.169.460 1.169.460 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-701.124 -701.124 -701.124
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 -701.124 3.129.416 3.129.416
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093
Transferler
-3.377.447 3.377.447 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-563.081 -563.081 -563.081
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -4.546.907 -563.081 2.890.012 2.890.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.734 -891.406
Dönem Karı (Zararı)
-563.081 -701.124
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-126.458 -106.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 12.629 11.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.053 19.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.053 19.472
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
162 665
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -140.302 -137.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
844.273 -84.243
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.137.850 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -282.343 -180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -128.979 -115.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 159.882 11.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -54.284 18.622
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.147 2.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
154.734 -891.406
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 945.205
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 945.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.985 -8.984
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -8.985 -8.984
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.749 44.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.749 44.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.973 155.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 328.722 200.300
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 328.722 182.973
Finansal Yatırımlar
5 2.194.758 3.332.608
Ticari Alacaklar
301.701 19.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 301.701 19.358
Diğer Alacaklar
2.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.790
Peşin Ödenmiş Giderler
8 128.979
ARA TOPLAM
2.956.950 3.534.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.956.950 3.534.939
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 46.634 50.596
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.988 15.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.277.029 1.136.727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.330.651 1.202.978
TOPLAM VARLIKLAR
4.287.601 4.737.917
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 8.941 17.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.941 17.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 8.941 17.764
Ticari Borçlar
1.053.316 893.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.001.613 828.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3 6 51.703 65.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 259.906 314.190
Diğer Borçlar
16.741 1.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 16.741 1.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 16.204 22.767
ARA TOPLAM
1.355.108 1.249.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.355.108 1.249.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.481 34.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 42.481 34.865
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.481 34.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.397.589 1.284.824
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.890.012 3.453.093
Ödenmiş Sermaye
14 8.000.000 8.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.546.907 -1.169.460
Net Dönem Karı veya Zararı
-563.081 -3.377.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.890.012 3.453.093
TOPLAM KAYNAKLAR
4.287.601 4.737.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 382.929 418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
382.929 418
BRÜT KAR (ZARAR)
382.929 418
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.187.915 -907.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.851 1.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-802.135 -905.896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 98.914 68.189
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-703.221 -837.707
Finansman Giderleri
19 -162 -665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-703.383 -838.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
140.302 137.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 140.302 137.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-563.081 -701.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
-563.081 -701.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-563.081 -701.124
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 21 -0,07040000 -0,08760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-563.081 -701.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-563.081 -701.124
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933723
BIST