***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540Hatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.169.460 1.169.460 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-701.124 -701.124 -701.124Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıDönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 -701.124 3.129.416 3.129.416Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093Transferler-3.377.447 3.377.447 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-563.081 -563.081 -563.081Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -4.546.907 -563.081 2.890.012 2.890.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI154.734 -891.406Dönem Karı (Zararı)-563.081 -701.124Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-126.458 -106.039Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 12.629 11.072Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.053 19.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.053 19.472Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler162 665Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -140.302 -137.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler844.273 -84.243Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 1.137.850 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -282.343 -180Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -128.979 -115.822Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 159.882 11.128Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -54.284 18.622Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 12.147 2.009Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları154.734 -891.406YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 945.205Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 945.205Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 10 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.985 -8.984Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -8.985 -8.984YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.749 44.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.749 44.815DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 182.973 155.485DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 328.722 200.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 328.722 182.973Finansal Yatırımlar5 2.194.758 3.332.608Ticari Alacaklar301.701 19.358İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 301.701 19.358Diğer Alacaklar2.790İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.790Peşin Ödenmiş Giderler8 128.979ARA TOPLAM2.956.950 3.534.939TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.956.950 3.534.939DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 46.634 50.596Kullanım Hakkı Varlıkları10 6.988 15.655Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.277.029 1.136.727TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.330.651 1.202.978TOPLAM VARLIKLAR4.287.601 4.737.917KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 8.941 17.764İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.941 17.764Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 8.941 17.764Ticari Borçlar1.053.316 893.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.001.613 828.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3 6 51.703 65.101Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 259.906 314.190Diğer Borçlar16.741 1.804İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 16.741 1.804Kısa Vadeli Karşılıklar12 16.204 22.767ARA TOPLAM1.355.108 1.249.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.355.108 1.249.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar42.481 34.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 42.481 34.865TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.481 34.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.397.589 1.284.824ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.890.012 3.453.093Ödenmiş Sermaye14 8.000.000 8.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.546.907 -1.169.460Net Dönem Karı veya Zararı-563.081 -3.377.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.890.012 3.453.093TOPLAM KAYNAKLAR4.287.601 4.737.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 382.929 418TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)382.929 418BRÜT KAR (ZARAR)382.929 418Genel Yönetim Giderleri16 -1.187.915 -907.514Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.851 1.200ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-802.135 -905.896Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 98.914 68.189FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-703.221 -837.707Finansman Giderleri19 -162 -665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-703.383 -838.372Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri140.302 137.248Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 140.302 137.248SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-563.081 -701.124DÖNEM KARI (ZARARI)-563.081 -701.124Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-563.081 -701.124Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 21 -0,07040000 -0,08760000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-563.081 -701.124Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-563.081 -701.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933723BIST