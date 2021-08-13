***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540Transferler-1.169.460 1.169.460 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.305.223 -1.305.223 -1.305.223Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 -1.305.223 2.525.317 2.525.317Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093Transferler-3.377.447 3.377.447 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-457.726 -457.726 -457.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -4.546.907 -457.726 2.995.367 2.995.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.049.392 60.009Dönem Karı (Zararı)-457.726 -1.305.223Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-107.382 -246.236Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 23.694 18.179Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-16.164 21.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -16.164 21.967Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler206 1.180Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -113.963 -287.562Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.155 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.155 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.614.500 1.611.468Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 2.012.432 1.663.398Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -452.128 -615Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -91.431 -74.496Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -722.750 -1.314Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -130.524 20.697Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 998.901 3.798Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.049.392 60.009YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.958 -8.165Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 19.880 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -21.838 -8.165FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.970 -17.970Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -17.970 -17.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.029.464 33.874NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.029.464 33.874DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 182.973 155.485DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.212.437 189.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.212.437 182.973Finansal Yatırımlar5 1.320.176 3.332.608Ticari Alacaklar471.486 19.358İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 471.486 19.358Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 91.431Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar548ARA TOPLAM3.096.078 3.534.939TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.096.078 3.534.939DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 52.363 50.596Kullanım Hakkı Varlıkları10 0 15.655Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.250.690 1.136.727TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.303.053 1.202.978TOPLAM VARLIKLAR4.399.131 4.737.917KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 0 17.764İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 17.764Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 17.764Ticari Borçlar170.684 893.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6 159.712 828.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 10.972 65.101Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 190.907 314.190Diğer Borçlar1.000.705 1.804İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 7 1.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 705 1.804Kısa Vadeli Karşılıklar12 11.126 22.767ARA TOPLAM1.373.422 1.249.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.373.422 1.249.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar30.342 34.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 30.342 34.865TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.342 34.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.403.764 1.284.824ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.995.367 3.453.093Ödenmiş Sermaye14 8.000.000 8.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.546.907 -1.169.460Net Dönem Karı veya Zararı-457.726 -3.377.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.995.367 3.453.093TOPLAM KAYNAKLAR4.399.131 4.737.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.365.326 29.037 982.397 28.619Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.365.326 29.037 982.397 28.619BRÜT KAR (ZARAR)1.365.326 29.037 982.397 28.619Genel Yönetim Giderleri16 -2.135.761 -1.739.641 -947.846 -832.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.851 1.200ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-767.584 -1.709.404 34.551 -803.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 196.101 117.799 97.187 49.610FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-571.483 -1.591.605 131.738 -753.898Finansman Giderleri19 -206 -1.180 -44 -515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-571.689 -1.592.785 131.694 -754.413Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri113.963 287.562 -26.339 150.314Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 113.963 287.562 -26.339 150.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-457.726 -1.305.223 105.355 -604.099DÖNEM KARI (ZARARI)-457.726 -1.305.223 105.355 -604.099Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 -457.726 -1.305.223 105.355 -604.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-457.726 -1.305.223 105.355 -604.099Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-457.726 -1.305.223 105.355 -604.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958095BIST