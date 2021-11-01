***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:48
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540
Transferler
-1.169.460 1.169.460
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.962.399 -1.962.399 -1.962.399
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 -1.962.399 1.868.141 1.868.141
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093
Transferler
-3.377.447 3.377.447 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -386.965 -386.965 -386.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -4.546.907 -386.965 5.066.128 5.066.128
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-809.222 60.009
Dönem Karı (Zararı)
-386.965 -1.305.223
Dönem Net Karı (Zararı) -246.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 27.682 18.179
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.433 21.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.433 21.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
206 1.180
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -96.287 -287.562
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.351 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.351 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-349.074 1.611.468
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 943.161 1.663.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -584.170 -615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -55.614 -74.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -550.916 -1.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -92.695 20.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -472 3.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-809.222 60.009
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-608 -8.165
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
21.230 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -21.838 -8.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.982.030 -17.970
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -17.970 -17.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.172.200 33.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.172.200 33.874
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.973 155.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.355.173 189.359
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.355.173 182.973
Finansal Yatırımlar
5 2.389.447 3.332.608
Ticari Alacaklar
596.619 19.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 596.619 19.358
Diğer Alacaklar
6.909 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.909
Peşin Ödenmiş Giderler
8 55.614
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 7.847
Diğer Dönen Varlıklar
13 521
ARA TOPLAM
4.412.130 3.534.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.412.130 3.534.939
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 48.375 50.596
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 0 15.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.233.014 1.136.727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.281.389 1.202.978
TOPLAM VARLIKLAR
5.693.519 4.737.917
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 17.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 17.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 17.764
Ticari Borçlar
342.518 893.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
44261 329.089 828.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 13.429 65.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 229.342 314.190
Diğer Borçlar
1.332 1.804
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
44262 479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 853 1.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 594.348 1.249.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
594.348 1.249.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.043 34.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 33.043 34.865
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.043 34.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
627.391 1.284.824
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.066.128 3.453.093
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 8.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.546.907 -1.169.460
Net Dönem Karı veya Zararı
-386.965 -3.377.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.066.128 3.453.093
TOPLAM KAYNAKLAR
5.693.519 4.737.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 2.331.376 84.415 966.050 55.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.331.376 84.415 966.050 55.378
BRÜT KAR (ZARAR)
2.331.376 84.415 966.050 55.378
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.136.500 -2.627.689 -1.000.739 -888.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.851 1.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-195 -12.302 -195 -12.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-802.468 -2.554.376 -34.884 -844.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 319.422 141.725 123.321 23.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-483.046 -2.412.651 88.437 -821.046
Finansman Giderleri
19 -206 -1.584 0 -404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-483.252 -2.414.235 88.437 -821.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.287 451.836 -17.676 164.274
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 96.287 451.836 -17.676 164.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-386.965 -1.962.399 70.761 -657.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
-386.965 -1.962.399 70.761 -657.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -386.965 -1.962.399 70.761 -657.176
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-386.965 -1.962.399 70.761 -657.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -386.965 -1.962.399 70.761 -657.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973729
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