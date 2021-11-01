***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540Transferler-1.169.460 1.169.460Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.962.399 -1.962.399 -1.962.399Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.169.460 -1.962.399 1.868.141 1.868.141Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093Transferler-3.377.447 3.377.447 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -386.965 -386.965 -386.965Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -4.546.907 -386.965 5.066.128 5.066.128Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-809.222 60.009Dönem Karı (Zararı)-386.965 -1.305.223Dönem Net Karı (Zararı) -246.236Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 27.682 18.179Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.433 21.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -3.433 21.967Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler206 1.180Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -96.287 -287.562Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.351 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.351 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-349.074 1.611.468Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 943.161 1.663.398Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -584.170 -615Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -55.614 -74.496Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -550.916 -1.314Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -92.695 20.697Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -472 3.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.368Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-809.222 60.009YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-608 -8.165Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri21.230 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -21.838 -8.165FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.982.030 -17.970Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -17.970 -17.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.172.200 33.874NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.172.200 33.874DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 182.973 155.485DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.355.173 189.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.355.173 182.973Finansal Yatırımlar5 2.389.447 3.332.608Ticari Alacaklar596.619 19.358İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 596.619 19.358Diğer Alacaklar6.909 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.909Peşin Ödenmiş Giderler8 55.614Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 7.847Diğer Dönen Varlıklar13 521ARA TOPLAM4.412.130 3.534.939TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.412.130 3.534.939DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 48.375 50.596Kullanım Hakkı Varlıkları10 0 15.655Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.233.014 1.136.727TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.281.389 1.202.978TOPLAM VARLIKLAR5.693.519 4.737.917KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 0 17.764İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 17.764Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 17.764Ticari Borçlar342.518 893.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlar44261 329.089 828.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 13.429 65.101Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 229.342 314.190Diğer Borçlar1.332 1.804İlişkili Taraflara Diğer Borçlar44262 479İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 853 1.804Kısa Vadeli Karşılıklar12 594.348 1.249.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER594.348 1.249.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar33.043 34.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 33.043 34.865TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.043 34.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER627.391 1.284.824ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.066.128 3.453.093Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 8.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.546.907 -1.169.460Net Dönem Karı veya Zararı-386.965 -3.377.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.066.128 3.453.093TOPLAM KAYNAKLAR5.693.519 4.737.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.331.376 84.415 966.050 55.378TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.331.376 84.415 966.050 55.378BRÜT KAR (ZARAR)2.331.376 84.415 966.050 55.378Genel Yönetim Giderleri16 -3.136.500 -2.627.689 -1.000.739 -888.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.851 1.200Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-195 -12.302 -195 -12.302ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-802.468 -2.554.376 -34.884 -844.972Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 319.422 141.725 123.321 23.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-483.046 -2.412.651 88.437 -821.046Finansman Giderleri19 -206 -1.584 0 -404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-483.252 -2.414.235 88.437 -821.450Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri96.287 451.836 -17.676 164.274Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 96.287 451.836 -17.676 164.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-386.965 -1.962.399 70.761 -657.176DÖNEM KARI (ZARARI)-386.965 -1.962.399 70.761 -657.176Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21 -386.965 -1.962.399 70.761 -657.176Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-386.965 -1.962.399 70.761 -657.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21 -386.965 -1.962.399 70.761 -657.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973729BIST