***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -1.169.460 3.377.447 3.453.093 0 3.453.093Transferler-563.081 -563.081 -563.081Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -4.546.907 -563.081 2.890.012 0 2.890.012Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -4.456.907 -278.255 5.174.838 0 5.174.838Transferler-278.255 278.255 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 96.091 96.091 96.091Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -4.825.162 5.270.929 0 5.270.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.549 154.734Dönem Karı (Zararı)96.091 -563.081Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler108.262 -126.458Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 45.232 12.629Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.367 1.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 21.367 1.053Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.991 162Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4.991 162Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 36.672 -140.302Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-142.804 844.273Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 220.280 1.137.850Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -95.963 -282.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.620 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -154.642 -128.979Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -117.491 159.882Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 392 -54.284Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 12.147Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.549 154.734YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.650 -8.985Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -31.650 -8.985YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.899 145.749NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.899 145.749DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 211.177 182.973DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 241.076 328.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 241.076 211.177Finansal Yatırımlar5 3.688.954 3.909.234Ticari Alacaklar454.632 358.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 454.632 357.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 1.180Diğer Alacaklar7 2.100 6.720Peşin Ödenmiş Giderler8 161.496 6.854Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 8.702 8.702ARA TOPLAM4.556.960 4.501.356TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.556.960 4.501.356DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 40.402 44.388Kullanım Hakkı Varlıkları10 162.727 203.973Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.169.858 1.206.530TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.372.987 1.454.891TOPLAM VARLIKLAR5.929.947 5.956.247KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 104.086 120.471İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.086 120.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 104.086 120.471Ticari Borçlar14.798 132.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6 0 103.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 14.798 29.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 353.258 352.866Diğer Borçlar443 443İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 443 443Kısa Vadeli Karşılıklar12 32.094 18.865ARA TOPLAM504.679 624.934TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER504.679 624.934UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar91.394 101.668İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar91.394 101.668Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 91.394 101.668Uzun Vadeli Karşılıklar62.945 54.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 62.945 54.807TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.339 156.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER659.018 781.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.270.929 5.174.838Ödenmiş Sermaye13 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.825.162 -4.546.907Net Dönem Karı veya Zararı96.091 -278.255TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.270.929 5.174.838TOPLAM KAYNAKLAR5.929.947 5.956.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.165.654 382.929TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.165.654 382.929BRÜT KAR (ZARAR)1.165.654 382.929Genel Yönetim Giderleri15 -1.179.315 -1.187.915Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 0 2.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-13.661 -802.135Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 151.415 98.914FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)137.754 -703.221Finansman Giderleri18 -4.991 -162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)132.763 -703.383Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-36.672 140.302Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -36.672 140.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.091 -563.081DÖNEM KARI (ZARARI)96.091 -563.081Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları96.091 -563.081Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)96.091 -563.081Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları96.091 -563.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025954BIST