***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 19:21
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 3.377.447 3.453.093 0 3.453.093
Transferler
-563.081 -563.081 -563.081
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -4.546.907 -563.081 2.890.012 0 2.890.012
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -4.456.907 -278.255 5.174.838 0 5.174.838
Transferler
-278.255 278.255 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 96.091 96.091 96.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -4.825.162 5.270.929 0 5.270.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.549 154.734
Dönem Karı (Zararı)
96.091 -563.081
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
108.262 -126.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 45.232 12.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.367 1.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 21.367 1.053
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.991 162
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4.991 162
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 36.672 -140.302
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.804 844.273
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 220.280 1.137.850
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -95.963 -282.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.620 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -154.642 -128.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -117.491 159.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 392 -54.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 12.147
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.549 154.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.650 -8.985
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -31.650 -8.985
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.899 145.749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.899 145.749
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 211.177 182.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 241.076 328.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 241.076 211.177
Finansal Yatırımlar
5 3.688.954 3.909.234
Ticari Alacaklar
454.632 358.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 454.632 357.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 1.180
Diğer Alacaklar
7 2.100 6.720
Peşin Ödenmiş Giderler
8 161.496 6.854
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 8.702 8.702
ARA TOPLAM
4.556.960 4.501.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.556.960 4.501.356
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 40.402 44.388
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 162.727 203.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.169.858 1.206.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.372.987 1.454.891
TOPLAM VARLIKLAR
5.929.947 5.956.247
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 104.086 120.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.086 120.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 104.086 120.471
Ticari Borçlar
14.798 132.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 0 103.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.798 29.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 353.258 352.866
Diğer Borçlar
443 443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 443 443
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 32.094 18.865
ARA TOPLAM
504.679 624.934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
504.679 624.934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.394 101.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.394 101.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 91.394 101.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
62.945 54.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 62.945 54.807
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.339 156.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
659.018 781.409
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.270.929 5.174.838
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.825.162 -4.546.907
Net Dönem Karı veya Zararı
96.091 -278.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.270.929 5.174.838
TOPLAM KAYNAKLAR
5.929.947 5.956.247
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.165.654 382.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.165.654 382.929
BRÜT KAR (ZARAR)
1.165.654 382.929
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.179.315 -1.187.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 0 2.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.661 -802.135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 151.415 98.914
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
137.754 -703.221
Finansman Giderleri
18 -4.991 -162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.763 -703.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.672 140.302
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -36.672 140.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.091 -563.081
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.091 -563.081
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
96.091 -563.081
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.091 -563.081
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
96.091 -563.081
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025954
BIST