***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 17:34
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 3.453.093 0 3.453.093
Transferler
-3.377.447 3.377.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-457.726 -457.726
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -4.546.907 -457.726 2.995.367 0 2.995.367
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -4.546.907 -278.255 5.174.838 0 5.174.838
Transferler
-278.255 278.255 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 577.388 577.388 577.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -4.825.162 577.388 5.752.226 0 5.752.226
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.626 1.049.392
Dönem Karı (Zararı)
577.388 -457.726
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-122.371 -107.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 97.953 23.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.508 -16.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 33.508 -16.164
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 9.395 206
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -263.731 -113.963
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
504 -1.155
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 504 -1.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-337.208 1.745.024
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -41.976 2.012.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -146.201 -452.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.720 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -98.765 -91.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -80.704 -722.750
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 23.718 998.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
117.809 1.179.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -28.183 -130.524
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.856 -1.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 0 -21.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 14.856 19.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.300 -17.970
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -63.300 -17.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.182 1.029.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.182 1.029.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 211.177 182.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 252.359 1.212.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 252.359 211.177
Finansal Yatırımlar
5 3.951.210 3.909.234
Ticari Alacaklar
504.870 358.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 504.870 357.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 1.180
Diğer Alacaklar
7 0 6.720
Peşin Ödenmiş Giderler
8 105.619 6.854
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 8.702 8.702
ARA TOPLAM
4.822.760 4.501.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.822.760 4.501.356
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 21.482 44.388
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 113.566 203.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.470.261 1.206.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.605.309 1.454.891
TOPLAM VARLIKLAR
6.428.069 5.956.247
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 120.423 120.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.423 120.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 120.423 120.471
Ticari Borçlar
51.585 132.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 31.949 103.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 19.636 29.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 324.683 352.866
Diğer Borçlar
24.161 443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 24.161 443
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 47.257 18.865
ARA TOPLAM
568.109 624.934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
568.109 624.934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.811 101.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.811 101.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 47.811 101.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.923 54.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 59.923 54.807
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.734 156.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
675.843 781.409
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.752.226 5.174.838
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.825.162 -4.546.907
Net Dönem Karı veya Zararı
577.388 -278.255
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.752.226 5.174.838
TOPLAM KAYNAKLAR
6.428.069 5.956.247
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 2.391.416 1.365.326 1.225.762 982.397
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.391.416 1.365.326 1.225.762 982.397
BRÜT KAR (ZARAR)
2.391.416 1.365.326 1.225.762 982.397
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.379.895 -2.135.761 -1.200.580 -947.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 0 2.851 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.521 -767.584 25.182 34.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 312.035 196.101 160.620 97.187
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -504 0 -504 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
323.052 -571.483 185.298 131.738
Finansman Giderleri
18 -9.395 -206 -4.404 -44
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
313.657 -571.689 180.894 131.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
263.731 113.963 7.768 -26.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 263.731 113.963 7.768 -26.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
577.388 -457.726 188.662 105.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
577.388 -457.726 188.662 105.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20 577.388 -457.726 188.662 105.355
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
577.388 -457.726 188.662 105.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 577.388 -457.726 188.662 105.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055103
BIST