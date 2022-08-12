***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -1.169.460 3.453.093 0 3.453.093Transferler-3.377.447 3.377.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-457.726 -457.726Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -4.546.907 -457.726 2.995.367 0 2.995.367Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -4.546.907 -278.255 5.174.838 0 5.174.838Transferler-278.255 278.255 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 577.388 577.388 577.388Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -4.825.162 577.388 5.752.226 0 5.752.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.626 1.049.392Dönem Karı (Zararı)577.388 -457.726Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-122.371 -107.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 97.953 23.694Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.508 -16.164Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 33.508 -16.164Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 9.395 206Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -263.731 -113.963Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler504 -1.155Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 504 -1.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-337.208 1.745.024Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -41.976 2.012.432Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -146.201 -452.128Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 6.720 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -98.765 -91.431Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -80.704 -722.750Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 23.718 998.901Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları117.809 1.179.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -28.183 -130.524Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.856 -1.958Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 10 0 -21.838Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 10 14.856 19.880FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.300 -17.970Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -63.300 -17.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.182 1.029.464NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.182 1.029.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 211.177 182.973DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 252.359 1.212.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 252.359 211.177Finansal Yatırımlar5 3.951.210 3.909.234Ticari Alacaklar504.870 358.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 504.870 357.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 1.180Diğer Alacaklar7 0 6.720Peşin Ödenmiş Giderler8 105.619 6.854Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 8.702 8.702ARA TOPLAM4.822.760 4.501.356TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.822.760 4.501.356DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 21.482 44.388Kullanım Hakkı Varlıkları10 113.566 203.973Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.470.261 1.206.530TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.605.309 1.454.891TOPLAM VARLIKLAR6.428.069 5.956.247KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 120.423 120.471İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar120.423 120.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 120.423 120.471Ticari Borçlar51.585 132.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6 31.949 103.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 19.636 29.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 324.683 352.866Diğer Borçlar24.161 443İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 24.161 443Kısa Vadeli Karşılıklar12 47.257 18.865ARA TOPLAM568.109 624.934TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER568.109 624.934UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47.811 101.668İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47.811 101.668Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 47.811 101.668Uzun Vadeli Karşılıklar59.923 54.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 59.923 54.807TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.734 156.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER675.843 781.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.752.226 5.174.838Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.825.162 -4.546.907Net Dönem Karı veya Zararı577.388 -278.255Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.752.226 5.174.838TOPLAM KAYNAKLAR6.428.069 5.956.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.391.416 1.365.326 1.225.762 982.397TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.391.416 1.365.326 1.225.762 982.397BRÜT KAR (ZARAR)2.391.416 1.365.326 1.225.762 982.397Genel Yönetim Giderleri15 -2.379.895 -2.135.761 -1.200.580 -947.846Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 0 2.851 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.521 -767.584 25.182 34.551Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 312.035 196.101 160.620 97.187Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -504 0 -504 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)323.052 -571.483 185.298 131.738Finansman Giderleri18 -9.395 -206 -4.404 -44SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)313.657 -571.689 180.894 131.694Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri263.731 113.963 7.768 -26.339Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 263.731 113.963 7.768 -26.339SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)577.388 -457.726 188.662 105.355DÖNEM KARI (ZARARI)577.388 -457.726 188.662 105.355Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20 577.388 -457.726 188.662 105.355Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)577.388 -457.726 188.662 105.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21 577.388 -457.726 188.662 105.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055103BIST