***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093 3.453.093Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-3.377.447 3.377.447 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-386.965 -386.965 -386.965 -386.965Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -4.546.907 -386.965 5.066.128 5.066.128 5.066.128Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -4.546.907 -278.255 5.174.838 5.174.838 5.174.838Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-278.255 278.255 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)448.278 448.278 448.278 448.278Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -4.825.162 448.278 5.623.116 5.623.116 5.623.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI199.628 -809.222Dönem Karı (Zararı)448.278 -386.965Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-81.961 -73.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 162.368 27.682Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.480 -3.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 7.480 -3.433Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 13.186 206Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -265.494 -96.287Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler499 -1.351Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 499 -1.351İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-175.391 -349.074Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 141.607 943.161Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -276.671 -584.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 6.720Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -49.566 -55.614Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -85.983 -550.916Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 61.245 -92.695Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 27.257 -472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -8.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.368Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları190.926 -809.222Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 8.702YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.462 -608Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 14.861 21.230Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -3.399 -21.838FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.950 1.982.030Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -94.950 -17.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.140 1.172.200NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.140 1.172.200DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 211.177 182.973DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 327.317 1.355.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 327.317 211.177Finansal Yatırımlar5 3.767.627 3.909.234Ticari Alacaklar635.340 358.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 633.994 357.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.346 1.180Diğer Alacaklar7 6.720Peşin Ödenmiş Giderler8 56.420 6.854Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 8.702ARA TOPLAM4.786.704 4.501.356TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.786.704 4.501.356DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 22.108 44.388Kullanım Hakkı Varlıkları10 51.924 203.973Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.472.024 1.206.530TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.546.056 1.454.891TOPLAM VARLIKLAR6.332.760 5.956.247KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 110.844 120.471İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar110.844 120.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 110.844 120.471Ticari Borçlar46.306 132.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6 103.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 46.306 29.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 414.111 352.866Diğer Borçlar27.700 443İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 27.700 443Kısa Vadeli Karşılıklar12 10.490 18.865ARA TOPLAM609.451 624.934TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER609.451 624.934UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar29.531 101.668İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29.531 101.668Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 29.531 101.668Uzun Vadeli Karşılıklar70.662 54.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 70.662 54.807TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.193 156.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER709.644 781.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.623.116 5.174.838Ödenmiş Sermaye13 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.825.162 -4.546.907Net Dönem Karı veya Zararı448.278 -278.255Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.623.116 5.174.838TOPLAM KAYNAKLAR6.332.760 5.956.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.843.059 2.331.376 1.451.643 966.050TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.843.059 2.331.376 1.451.643 966.050BRÜT KAR (ZARAR)3.843.059 2.331.376 1.451.643 966.050Genel Yönetim Giderleri15 -4.173.294 -3.136.500 -1.793.399 -1.000.739Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 0 2.851Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 0 -195 -195ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-330.235 -802.468 -341.756 -34.884Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 526.704 319.422 214.669 123.321Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -499 5FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)195.970 -483.046 -127.082 88.437Finansman Giderleri18 -13.186 -206 -3.791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)182.784 -483.252 -130.873 88.437Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri265.494 96.287 1.763 -17.676Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 265.494 96.287 1.763 -17.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)448.278 -386.965 -129.110 70.761DÖNEM KARI (ZARARI)448.278 -386.965 -129.110 70.761Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20 448.278 -386.965 -129.110 70.761Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)448.278 -386.965 -129.110 70.761Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20 448.278 -386.965 -129.110 70.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074711BIST