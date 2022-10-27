***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 17:42
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093 3.453.093
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.377.447 3.377.447 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-386.965 -386.965 -386.965 -386.965
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -4.546.907 -386.965 5.066.128 5.066.128 5.066.128
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -4.546.907 -278.255 5.174.838 5.174.838 5.174.838
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-278.255 278.255 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
448.278 448.278 448.278 448.278
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -4.825.162 448.278 5.623.116 5.623.116 5.623.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.628 -809.222
Dönem Karı (Zararı)
448.278 -386.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-81.961 -73.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 162.368 27.682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.480 -3.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.480 -3.433
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 13.186 206
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -265.494 -96.287
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
499 -1.351
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 499 -1.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-175.391 -349.074
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 141.607 943.161
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -276.671 -584.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.720
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -49.566 -55.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -85.983 -550.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 61.245 -92.695
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 27.257 -472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
190.926 -809.222
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 8.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.462 -608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 14.861 21.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -3.399 -21.838
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.950 1.982.030
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -94.950 -17.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.140 1.172.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.140 1.172.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 211.177 182.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 327.317 1.355.173
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 327.317 211.177
Finansal Yatırımlar
5 3.767.627 3.909.234
Ticari Alacaklar
635.340 358.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 633.994 357.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.346 1.180
Diğer Alacaklar
7 6.720
Peşin Ödenmiş Giderler
8 56.420 6.854
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 8.702
ARA TOPLAM
4.786.704 4.501.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.786.704 4.501.356
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 22.108 44.388
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 51.924 203.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.472.024 1.206.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.546.056 1.454.891
TOPLAM VARLIKLAR
6.332.760 5.956.247
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 110.844 120.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.844 120.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 110.844 120.471
Ticari Borçlar
46.306 132.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 103.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 46.306 29.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 414.111 352.866
Diğer Borçlar
27.700 443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 27.700 443
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 10.490 18.865
ARA TOPLAM
609.451 624.934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
609.451 624.934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.531 101.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.531 101.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 29.531 101.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.662 54.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 70.662 54.807
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.193 156.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
709.644 781.409
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.623.116 5.174.838
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.825.162 -4.546.907
Net Dönem Karı veya Zararı
448.278 -278.255
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.623.116 5.174.838
TOPLAM KAYNAKLAR
6.332.760 5.956.247
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 3.843.059 2.331.376 1.451.643 966.050
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.843.059 2.331.376 1.451.643 966.050
BRÜT KAR (ZARAR)
3.843.059 2.331.376 1.451.643 966.050
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.173.294 -3.136.500 -1.793.399 -1.000.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 0 2.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 0 -195 -195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-330.235 -802.468 -341.756 -34.884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 526.704 319.422 214.669 123.321
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -499 5
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
195.970 -483.046 -127.082 88.437
Finansman Giderleri
18 -13.186 -206 -3.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.784 -483.252 -130.873 88.437
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
265.494 96.287 1.763 -17.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 265.494 96.287 1.763 -17.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
448.278 -386.965 -129.110 70.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
448.278 -386.965 -129.110 70.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20 448.278 -386.965 -129.110 70.761
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
448.278 -386.965 -129.110 70.761
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20 448.278 -386.965 -129.110 70.761
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074711
BIST