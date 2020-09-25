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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.09.2020 14:34
GÜNCEL HABERLER



***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. No:12/1 Fatih / İstanbul 0212 2631887 0212 2631884 ahmet.bagirgan@kizilay.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876691


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MRSHL 380,60 29.055.416 % 10,00  
MERKO 9,02 48.587.663 % 10,00  
VANGD 4,73 4.184.205 % 10,00  
TKURU 777,70 3.704.963 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 753.106 % 10,00  
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Euro 8,8994 8,9104 % 0,08  
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Frank 8,2099 8,2594 % 0,19  
Riyal 2,0324 2,0425 % 0,27  
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15:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 -8,69  
Altın Gr. 459 459 0,70  
Cumhuriyet 3.045 3.091 1,00  
Tam 3.031 3.108 5,08  
Yarım 1.465 1.503 2,46  
Çeyrek 735 752 1,23  
Gümüş.Ons 22,75 22,78 -0,38  
Gümüş Gr. 5,59 5,60 -0,08  
B. Petrol 41,82 41,82 -0,12  
Seans Raporu 15:49
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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