***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.09.2020 14:34
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. No:12/1 Fatih / İstanbul 0212 2631887 0212 2631884 ahmet.bagirgan@kizilay.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876691
BIST
15:491.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
15:497,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
15:498,9104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
15:49457,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,73
|Açılış
|: 457,23
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler15:49
|MRSHL
|380,60
|29.055.416
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.587.663
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.184.205
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.704.963
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|33.266.120
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.439.667
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|9.939.760
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|152.557.252
|% -9,88
|
|GARAN
|7,18
|2.614.038.204
|% 2,43
|
|SISE
|7,04
|1.261.358.105
|% 3,07
|
|ASELS
|17,24
|839.772.834
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,30
|594.934.327
|% 0,61
|
|AKBNK
|5,12
|581.108.930
|% 1,59
|
|GARAN
|7,18
|2.614.038.204
|% 2,43
|
|HURGZ
|2,01
|423.118.814
|% -8,64
|
|EKGYO
|1,76
|327.689.079
|% 1,15
|
|SISE
|7,04
|1.261.358.105
|% 3,07
|
|KRDMD
|3,30
|594.934.327
|% 0,61
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6497
|7,6597
|% 0,45
|
|Euro
|8,8994
|8,9104
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7129
|9,7616
|% 0,26
|
|Frank
|8,2099
|8,2594
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0324
|2,0425
|% 0,27
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-8,69
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|1,00
|
|Tam
|3.031
|3.108
|5,08
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|2,46
|
|Çeyrek
|735
|752
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,82
|41,82
|-0,12
|