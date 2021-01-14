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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.01.2021 11:07



***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 15.10.2020
ISIN Kodu TRYKZLY00034
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 15.10.2020

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. No:12/1 Fatih / İstanbul 02122631887 02122631884 portfoy@kizilay.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
AHMET İHSAN BAĞIRGAN Muhasebe ve Operasyon Yöneticisi 02122631887 ahmet.bagirgan@kizilay.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902042


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Yarım 1.397 1.434 -21,42  
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Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,02  
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