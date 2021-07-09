***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.07.2021 11:55
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYKZLY00026
Fonun İhraç Edilme Tarihi 13.10.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949943
BIST
11:541.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
11:548,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
11:5410,3003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0159
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
11:54503,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,97
|Açılış
|: 503,07
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler11:54
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,20
|17.110.114
|% 6,31
|
|BTCIM
|13,28
|31.885.230
|% 5,99
|
|EUKYO
|8,50
|3.498.398
|% 5,33
|
|RAYSG
|10,55
|1.355.080
|% 4,77
|
|FADE
|17,47
|3.701.858
|% -9,99
|
|IDEAS
|54,20
|2.974.283
|% -9,97
|
|SNGYO
|3,81
|31.708.069
|% -9,93
|
|SRVGY
|74,90
|17.251.660
|% -9,05
|
|PEKGY
|1,11
|94.453.736
|% -9,02
|
|KRDMD
|7,23
|335.248.384
|% 2,12
|
|THYAO
|13,70
|327.107.959
|% 0,29
|
|GARAN
|8,54
|303.988.805
|% -0,23
|
|EREGL
|17,94
|280.326.705
|% 2,16
|
|PETKM
|5,42
|216.515.056
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,11
|94.453.736
|% -9,02
|
|EKGYO
|1,84
|134.976.699
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|129.554.139
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,23
|335.248.384
|% 2,12
|
|PETKM
|5,42
|216.515.056
|% 1,50
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6874
|8,6899
|% -0,03
|
|Euro
|10,2818
|10,3003
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9295
|11,9894
|% -0,23
|
|Frank
|9,4448
|9,5017
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3067
|2,3183
|% -0,22
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-0,98
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-11,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|-12,17
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|-5,89
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,60
|
Seans Raporu
11:54
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