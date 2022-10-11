***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaKüçükbakkalköy Mah.Rüstemağa Sok. İnmak Plaza Blok No:2 İç Kapı No:4 34750 Ataşehir/İstanbul 0212 2631887 portfoy@kizilay.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEmre Ergün KARATAŞ Mali İşler Müdürü 02122631887-21802 ergun.karatas@kizilay.com.trBilge Özlem UYKAN Muhasebe ve Fon Operasyon Birim Yöneticisi 02122631887-21803 bilge.uykan@kizilay.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070990BIST