***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRYKZLY00042İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaKüçükbakkalköy Mah.Rüstemağa Sok. İnmak Plaza Blok No:2 İç Kapı No:4 34750 Ataşehir/İstanbul 02122631887 portfoy@kizilay.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEmre Ergün KARATAŞ Mali İşler Müdürü 02122631887-21802 ergun.karatas@kizilay.com.trBilge Özlem UYKAN Muhasebe ve Fon Operasyon Birim Yöneticisi 02122631887-21803 bilge.uykan@kizilay.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070992BIST