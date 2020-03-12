***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.03.2020 16:06
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları 5 (beş) yıl için geçerli olmak üzere 10.000.000.-TL (onmilyonTürklirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.03.2020 tarih ve "Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk." konulu, 12233903-350.05.02-E.2813 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Konuya ilişkin Şirket'in 21.02.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.03.2020 tarih ve "Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk." konulu, 12233903-350.05.02-E.2813 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827502
BIST
16:1495.310
En Yüksek
|Değişim
|: -5,60%
|| -5.656,66
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.284
16:146,2612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0509
|Açılış
|: 6,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2612
En Düşük
6,2064
16:147,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:14324,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,40
|Açılış
|: 324,26
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.172.753
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|134.965.773
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|211.311.520
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|144.697.351
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.317.793
|% 19,83
|
|HUBVC
|16,00
|55.743.506
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.047.965
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.024.802
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.187.877
|% -19,99
|
|RYGYO
|4,27
|26.292.055
|% -19,89
|
|ASELS
|24,84
|708.504.546
|% -5,05
|
|THYAO
|8,81
|476.186.818
|% -8,32
|
|GARAN
|8,87
|303.174.477
|% -7,41
|
|ECILC
|4,78
|278.000.798
|% 19,80
|
|MGROS
|21,18
|259.557.751
|% -7,83
|
|IHLGM
|0,95
|143.038.261
|% -15,18
|
|ODAS
|1,38
|163.055.035
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,76
|67.878.340
|% -17,39
|
|KARSN
|1,38
|116.020.796
|% -10,39
|
|EKGYO
|1,16
|95.038.466
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9073
|7,9469
|% -0,40
|
|Frank
|6,6452
|6,6853
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6623
|1,6706
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,14
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-18,93
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:26AKGUV
Yüzde -12.58 oranında düşüşle 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 101 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5218 kaybederek (% -5.45 ) 90, 519
-
16:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HALKS, OZRDN, ALYAG, YBTAS, SAFKR, KERVN, EGCEY, ARTI, FRIGO, EGCYH
-
16:25
SEYKM, PINSU, LKMNH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
EPLAS, EDIP, BRYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında