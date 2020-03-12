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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.03.2020 16:06
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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Şirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları 5 (beş) yıl için geçerli olmak üzere 10.000.000.-TL (onmilyonTürklirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.03.2020 tarih ve "Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk." konulu, 12233903-350.05.02-E.2813 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Konuya ilişkin Şirket'in 21.02.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.03.2020 tarih ve "Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk." konulu, 12233903-350.05.02-E.2813 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827502


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