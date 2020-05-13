***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1) Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye'sinin olumlu görüşü doğrultusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,2) Yukarıda belirtilen konuda ilgili işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844657BIST