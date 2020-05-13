***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2020 10:28
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
1) Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye'sinin olumlu görüşü doğrultusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,
2) Yukarıda belirtilen konuda ilgili işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844657
BIST
10:5099.951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 335,51
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:506,9962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:507,5875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:50382,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 382,79
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|6.020.310
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,40
|3.506.469
|% -6,55
|
|DURDO
|16,50
|327.031
|% -4,90
|
|ARDYZ
|31,62
|6.145.663
|% -4,41
|
|ASELS
|28,26
|449.368.549
|% 3,06
|
|ECILC
|5,87
|302.921.681
|% 8,30
|
|YKBNK
|2,21
|133.941.741
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,31
|113.185.892
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|100.332.479
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|113.185.892
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|133.941.741
|% 1,38
|
|ECILC
|5,87
|302.921.681
|% 8,30
|
|ODAS
|1,88
|95.287.702
|% 2,17
|
|TEKTU
|1,44
|46.883.314
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5555
|8,5985
|% 0,03
|
|Frank
|7,1743
|7,2175
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8567
|1,8660
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,67
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.508
|-2,50
|
|Tam
|2.539
|2.573
|-2,60
|
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,30
|
|Çeyrek
|620
|629
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,22
|29,22
|-0,76
|