***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları 5 (beş) yıl için geçerli olmak üzere 10.000.000.-TL (onmilyonTürklirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.03.2020 tarih ve "Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk." konulu, 12233903-350.05.02-E.2813 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.Konuya ilişkin Şirket'in 21.02.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.03.2020 tarih ve "Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk." konulu, 12233903-350.05.02-E.2813 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın işbu izin yazısına istinaden Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen 20.07.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilmesine karar verilmiş olup söz konusu Genel Kurul Kararı 06.08.2020 tarihinde tescil olunmuş ve söz konusu karar 07.08.2020 tarihli 10133 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866660BIST