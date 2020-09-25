***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkez adresimiz, 24.09.2020 tescil tarihi itibari ile Sütlüce Mahallesi İmrahor Cad. N28 Beyoğlu / İstanbul adresinden,Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. N12/1 Fatih / İstanbul adresine nakletmiş bulunmaktayız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876689BIST